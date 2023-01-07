شركة عالمية تحدث تعديلات في هيكلية ملكيّتها.. ما علاقة مؤسس "علي بابا"؟

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سيتخلّى المؤسس والرئيس السابق لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا"، جاك ما، عن السيطرة على شركة "آنت غروب" كجزء من إعادة الهيكلة، فيما تكثف الحكومة الصينية حملتها على الشركات الكبيرة في القطاع.وأعلنت الشركة في بيان أنها تدخل تعديلات على هيكلية ملكيتها، بحيث "لا يسيطر أي مساهم، بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف أخرى" على "آنت غروب".وكشف البيان عن الهيكل المعقد السابق للشركة والذي أظهر أن جاك ما يسيطر "بشكل غير مباشر" على 53.46% من أسهمها.وبعد هذا التعديل، سيحتفظ ما بـ6.2% فقط من حقوق التصويت، بحسب المعلومات الواردة في البيان.واوضحت الشركة ان "هذا التعديل يهدف إلى زيادة تعزيز استقرار هيكلية شركتنا واستدامة تنميتنا على المدى الطويل".وأشارت إلى أن "عشرة أشخاص، بمن فيهم المؤسس والإدارة والموظفون، سيمارسون حقوقهم في التصويت بشكل مستقل".هذا ولن يغيّر هذا التعديل الفوائد الاقتصادية للمساهمين.