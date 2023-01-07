الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في 7 أشهر

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أغلقت الأسهم الأوروبية، جلسة الجمعة، عند أعلى مستوى في سبعة أشهر بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط، فيما أدت بيانات تدل على نمو الوظائف بوتيرة معتدلة في الولايات المتحدة إلى تخفيف القلق إزاء المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إزاء رفع أسعار الفائدة.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 1.2% عند أعلى مستوى له منذ أيار. وحقق مكاسب أسبوعية 4.6% ليسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 9 أشهر.وقفزت أسهم قطاع الموارد الأساسية 2.5% لتقود مؤشرات القطاع، كما ارتفعت أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين وسط ارتفاع أسعار النحاس. وزادت أسهم شركات الطاقة 1.8% مدعومة بصعود أسعار النفط. (العربية)