الاحتياطيات المؤكدة من الغاز بالبحر الأسود قد تغطي حاجة تركيا لمدة 33 عاما... اليكم التفاصيل

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صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن الاحتياطيات المؤكدة من الغاز المكتشفة بالبحر الأسود قادرة على تغطية حاجة سكان تركيا لمدة 33 عاما.ونقلت وكالة "الأناضول" عن تصريح دونماز قوله: "تبلغ الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي في حقل صقاريا في الجزء التركي من البحر الأسود 710 مليارت متر مكعب، أي الحجم الذي يغطي احتياجات سكان تركيا لمدة 33 عاما".وأضاف أنه تم تحديد الهدف للوصول إلى الحد الأقصى لمستوى استخراج الغاز في البحر الأسود في غضون 4 سنوات، مما سيسمح لتركيا بخفض استيراد الغاز بنسبة 30%.وتابع: "ويشارك في الجزء البري من منطقة العمل في إطار المشروع نحو 6500 شخص، بالإضافة إلى 2500 خبير في الجزء البحري. وخلال مرحلة تنفيذ المشروع حصل 18 مهندسا أجنبيا على الجنسية التركية".(نوفوستي)