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إقتصاد
الرئيس الأميركي يتحدث عن نقاط مضيئة في اقتصاد بلاده
Lebanon 24
08-01-2023
|
05:00
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اقتصاد بلاده يشهد "نقاطا مضيئة" بعد سنوات قليلة قاسية، ويتجه إلى "ارتفاع جديد"، في وصف على ما يبدو لنمو مستقر يتوقعه المسؤولون بالبيت الأبيض.
وفي حين حذر المستثمرون والعديد من الاقتصاديين وبعض الرؤساء التنفيذيين مؤخرا من حدوث ركود في الولايات المتحدة في عام 2023، تعتبر إدارة بايدن ذلك مستبعدا، وتعزو ذلك جزئيا إلى الإنفاق الاتحادي.
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وقال بايدن لحكومته إنه يتوقع استثمارات عامة وخاصة بقيمة 3.5 تريليون دولار في قطاعي الصناعات التحويلية والتكنولوجيا خلال السنوات العشر المقبلة، مما سيعزز الاقتصاد وآفاق الشركات والعاملين الأمريكيين.
وأضاف: "لا يتعلق الأمر بالوصول إلى نقطة مستوية. إنما يتعلق بالوصول إلى مرتفع جديد كليا"، مشيرا إلى "أننا البلد الوحيد في العالم الذي خرج من الأزمة أقوى مما دخلنا فيها".
واستشهد بايدن بالبيانات الصادرة في الآونة الأخيرة التي تظهر تراجع التضخم ونموا قويا وسوق عمل متينة، لكنه قال إنه سيكون من الضروري تنفيذ إنفاق اتحادي بمئات المليارات من الدولارات والوارد في ثلاثة قوانين رئيسية تم إقرارها العام الماضي.(CNBC)
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