على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 44400 و44600 ليرة لبنانية للدولار للواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 42900 و43100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.