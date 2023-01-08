مؤشر اقتصادي ايجابي بين ايران والسعودية... اليكم التفاصيل

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أكدت مصلحة الجمارك الإيرانية أن قيمة صادرات البلاد إلى السعودية لامست 15 مليون دولار، خلال العشرة أشهر الماضية.وأوضحت مصلحة الجمارك في بيان، أن إيران قامت بتصدير أكثر من 30،791 طن من السلع للسعودية بقيمة تخطت 14،710 مليون دولار، منذ بدء السنة المالية الجارية 20 أذار الماضي حتى 31 ديسمبر 2022.واعتبرت أن حجم هذه الصادرات يعد قفزة ملحوظة بعد سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة أن حجم الصادرات للسعودية مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق 2021 كانت قد بلغت أقل من 42 ألف دولار.وذكرت الجمارك الإيرانية أن الصادرات منذ 20 أذار حتى 21 نوفمبر 2022 تضاعفت وبلغت 377309 دولارات، ولكن في الـ 40 يوما التالية، أي حتى تاريخ 31 كانون الاول 2022 تجاوزت مستوى 14،710 مليون دولار، عقب تصدير 30015 طنا من سبائك الصلب بقيمة 14،207 مليون دولار، و60 طنا من العنب بقيمة 126 ألف دولار.ويتزامن ارتفاع الصادرات الإيرانية إلى السعودية مع الاجتماعات في إطار الحوار الإيراني السعودي بوساطة العراق.(فارس)