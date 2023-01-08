19
o
بيروت
17
o
طرابلس
5
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مؤشر اقتصادي ايجابي بين ايران والسعودية... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
08-01-2023
|
23:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مصلحة الجمارك الإيرانية أن قيمة صادرات البلاد إلى السعودية لامست 15 مليون دولار، خلال العشرة أشهر الماضية.
وأوضحت مصلحة الجمارك في بيان، أن إيران قامت بتصدير أكثر من 30،791 طن من السلع للسعودية بقيمة تخطت 14،710 مليون دولار، منذ بدء السنة المالية الجارية 20 أذار الماضي حتى 31 ديسمبر 2022.
Advertisement
واعتبرت أن حجم هذه الصادرات يعد قفزة ملحوظة بعد سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة أن حجم الصادرات للسعودية مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق 2021 كانت قد بلغت أقل من 42 ألف دولار.
وذكرت الجمارك الإيرانية أن الصادرات منذ 20 أذار حتى 21 نوفمبر 2022 تضاعفت وبلغت 377309 دولارات، ولكن في الـ 40 يوما التالية، أي حتى تاريخ 31 كانون الاول 2022 تجاوزت مستوى 14،710 مليون دولار، عقب تصدير 30015 طنا من سبائك الصلب بقيمة 14،207 مليون دولار، و60 طنا من العنب بقيمة 126 ألف دولار.
ويتزامن ارتفاع الصادرات الإيرانية إلى السعودية مع الاجتماعات في إطار الحوار الإيراني السعودي بوساطة العراق.(فارس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بشأن "صيرفة"؟
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بشأن "صيرفة"؟
13:52 | 2023-01-08
08/01/2023 01:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لهيفا وهبي من عزاء وديع وسّوف يجتاح المواقع.. شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
فيديو جديد لهيفا وهبي من عزاء وديع وسّوف يجتاح المواقع.. شاهدوا ماذا فعلت
11:11 | 2023-01-08
08/01/2023 11:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وصوله إلى كفرون... ماذا طلب جورج وسوف من الأهالي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قبل وصوله إلى كفرون... ماذا طلب جورج وسوف من الأهالي؟ (فيديو)
08:16 | 2023-01-08
08/01/2023 08:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً
03:30 | 2023-01-09
09/01/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاركة حاشدة... كفرون ودّعت وديع وسوف إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
بمشاركة حاشدة... كفرون ودّعت وديع وسوف إلى مثواه الأخير (فيديو)
10:00 | 2023-01-08
08/01/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2023-01-09
الغاز الروسي... هل توقفت من بريطانيا عن استراده؟
02:23 | 2023-01-09
الدولار مجدداً على عتبة الـ45 الف.. اليكم التسعيرة صباح اليوم
02:15 | 2023-01-09
الرغيف في خطر.. هل سيتم فتح الاعتمادات؟
02:00 | 2023-01-09
نسبة الانكماش الاقتصادي ترتفع بشكل ملحوظ في جنوب السودان
22:56 | 2023-01-08
اتجاه لحجب "صيرفة" عن المؤسسات وتحديد سقف للأفراد
13:22 | 2023-01-08
على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
09/01/2023 14:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
09/01/2023 14:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
09/01/2023 14:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact