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إقتصاد

نسبة الانكماش الاقتصادي ترتفع بشكل ملحوظ في جنوب السودان

Lebanon 24
09-01-2023 | 02:00
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أظهرت الأرقام والبيانات أن جمهورية جنوب السودان كانت الدولة الوحيدة في العالم التي سجلت في نهاية السنة الماضية انكماشا سنويا عند مستوى 12.7%.

ونشرت وكالة "نوفوستي" دراسة تحليلية بالاستناد إلى بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية لـ 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، تظهر بيانات شهر أكتوبر التي تم الكشف عنها في ديسمبر الماضي، والخاصة باقتصادات 7 مناطق في العالم، آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأوروبا، وأوقيانوسيا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.
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في الوقت نفسه، كان أدنى معدل تضخم في العالم في أكتوبر في بنما، حيث بلغ 1.67% فقط، وارتفعت الأسعار بنسبة 2.1% في الصين وبنين، وبنسبة 2.4% في سلطنة عمان، و2.9% في بوليفيا وسيشيل وجزر المالديف.

وسجلت 4 دول في منتصف الخريف تضخما سنويا بنسبة 3%، وهي سويسرا وليختنشتاين والنيجر والمملكة العربية السعودية.

وكانت معدلات نمو الأسعار في حدود 4% في الكويت وكمبوديا واليابان والبحرين وماليزيا والإكوادور.

وفي المجموع، تباطأ التضخم في 77 دولة في أكتوبر 2022، وكانت أبرز الانخفاضات في زيمبابوي (بانخفاض 11.6 نقطة مئوية)، والسودان (4.4 نقطة مئوية)، وجنوب السودان (4 نقاط مئوية)، ولبنان (4 نقاط مئوية) وسريلانكا (3.1 نقطة مئوية).(نوفوستي)


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