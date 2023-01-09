الغاز الروسي... هل توقفت من بريطانيا عن استراده؟

Advertisement

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا.وقالت وزارة الخارجية في بيان: "أوقفت المملكة المتحدة اليوم جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال".وكتبت صحيفة "Handelsblatt" في أوائل ديسمبر، نقلا عن بيانات، أن دول الاتحاد الأوروبي زادت واردات الغاز الطبيعي المسال الروسية بشكل كبير منذ بداية عام 2022.وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما يعزز الاتحاد الأوروبي الحظر النفطي المفروض، فإن واردات الغاز الطبيعي المسال تصل إلى مستوى مرتفع جديد، واشترت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا، ما يقرب من 21 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا مقارنة بعام 2021، ويستمر هذا الحجم في النمو.وكتبت صحيفة ميلييت، نقلا عن بيان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن سوق الغاز الطبيعي المسال يمر بفترة صعبة في عام 2023 بسبب أزمة الطاقة المتفاقمة.(غازيتا.رو)