الدولار مجدداً على عتبة الـ45 الف.. اليكم التسعيرة صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ارتفاعاً كبيراً، حيث تراوح ما بين 44,900 و45,000 للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل ماس أمس ما بين 44400 و44600 ليرة لبنانية للدولار للواحد.