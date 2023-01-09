14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
خسائر قياسية للبنك المركزي السويسري.. الأعلى منذ 116 عاما!
Lebanon 24
09-01-2023
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لن تحصل الحكومة السويسرية على مدفوعات من البنك الوطني السويسري لعام 2022، حيث يتوقع البنك المركزي أكبر خسارة في تاريخه البالغ 116 عاماً.
وتوقع البنك الوطني السويسري خسارة سنوية بنحو 132 مليار فرنك (143 مليار دولار)، أي أكثر من 5 أضعاف الرقم القياسي السابق، بحسب ما أفاد الاثنين في النتائج الأولية.
Advertisement
وشهدت المراكز بالفرنك السويسري خسارة تقييمية بنحو مليار فرنك، في حين كسب البنك الوطني السويسري حوالي 400 مليون فرنك من حيازاته من الذهب.
وهذه هي المرة الثانية فقط منذ تأسيس البنك الوطني السويسري في عام 1906 التي يتعين عليه فيها تخطي مدفوعاته السنوية للحكومة الفيدرالية والكانتونات السويسرية، مما أجبر العديد من المقاطعات الإدارية الـ 26 على تعديل خطط الإنفاق الخاصة بهم. ويقارن هذا مع 6 مليارات فرنك سويسري من المدفوعات في عام 2021.
وقال مؤتمر رؤساء مالية الكانتونات، إنه في حين أن الخسارة "مؤسفة، فإن الأرباح المؤقتة تشير إلى مثل هذه النتيجة". (العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعز كانون الطقس المستقر مستمر ولكن.. منخفض جوي وكتل باردة سيضربان لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
بعز كانون الطقس المستقر مستمر ولكن.. منخفض جوي وكتل باردة سيضربان لبنان في هذا الموعد
01:40 | 2023-01-09
09/01/2023 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للأسف... هذا ما توقعه ميشال حايك لسلطان الطرب قبل أيام من وفاة ابنه (فيديو)
Lebanon 24
للأسف... هذا ما توقعه ميشال حايك لسلطان الطرب قبل أيام من وفاة ابنه (فيديو)
01:53 | 2023-01-09
09/01/2023 01:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
09:40 | 2023-01-09
09/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مؤثر جدا من مكتب وديع جورج وسوف في قطر.. شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤثر جدا من مكتب وديع جورج وسوف في قطر.. شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)
10:01 | 2023-01-09
09/01/2023 10:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً
03:30 | 2023-01-09
09/01/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:40 | 2023-01-09
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
08:35 | 2023-01-09
جدول المحروقات صدر.. ارتفاع كبير جدا في الاسعار
08:00 | 2023-01-09
معيشة غير مستقرة... هل تعود السترات الصفراء الى الشارع في فرنسا؟
05:00 | 2023-01-09
الغاز الروسي... هل توقفت من بريطانيا عن استراده؟
02:23 | 2023-01-09
الدولار مجدداً على عتبة الـ45 الف.. اليكم التسعيرة صباح اليوم
02:15 | 2023-01-09
الرغيف في خطر.. هل سيتم فتح الاعتمادات؟
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
10/01/2023 04:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
10/01/2023 04:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
10/01/2023 04:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact