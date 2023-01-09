خسائر قياسية للبنك المركزي السويسري.. الأعلى منذ 116 عاما!

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لن تحصل الحكومة السويسرية على مدفوعات من البنك الوطني السويسري لعام 2022، حيث يتوقع البنك المركزي أكبر خسارة في تاريخه البالغ 116 عاماً.وتوقع البنك الوطني السويسري خسارة سنوية بنحو 132 مليار فرنك (143 مليار دولار)، أي أكثر من 5 أضعاف الرقم القياسي السابق، بحسب ما أفاد الاثنين في النتائج الأولية.وشهدت المراكز بالفرنك السويسري خسارة تقييمية بنحو مليار فرنك، في حين كسب البنك الوطني السويسري حوالي 400 مليون فرنك من حيازاته من الذهب.وهذه هي المرة الثانية فقط منذ تأسيس البنك الوطني السويسري في عام 1906 التي يتعين عليه فيها تخطي مدفوعاته السنوية للحكومة الفيدرالية والكانتونات السويسرية، مما أجبر العديد من المقاطعات الإدارية الـ 26 على تعديل خطط الإنفاق الخاصة بهم. ويقارن هذا مع 6 مليارات فرنك سويسري من المدفوعات في عام 2021.وقال مؤتمر رؤساء مالية الكانتونات، إنه في حين أن الخسارة "مؤسفة، فإن الأرباح المؤقتة تشير إلى مثل هذه النتيجة". (العربية)