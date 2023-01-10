مع بداية العام 2023... كيف يبدو واقع العملة الروسية؟

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واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار دون 70 روبلا واليورو دون مستوى 75 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ بداية 2023.وبحلول الساعة 12:42 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 2.35 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 69.77 روبل. فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.22 روبل إلى 74.95 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.وفي سوق الأسهم الروسية، ارتفع مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.54% إلى 2168.01 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 3.72% إلى 977.24 نقطة.(RT)