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إقتصاد

مع بداية العام 2023... كيف يبدو واقع العملة الروسية؟

Lebanon 24
10-01-2023 | 05:00
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واصلت العملة الروسية ارتفاعها  أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار دون 70 روبلا واليورو دون مستوى 75 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ بداية 2023.

وبحلول الساعة 12:42 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 2.35 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 69.77 روبل. فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.22 روبل إلى 74.95 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
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وفي سوق الأسهم الروسية، ارتفع مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.54% إلى 2168.01 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 3.72% إلى 977.24 نقطة.(RT)


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