الأسهم الأوروبية تنخفض وسط حذر بشأن الفائدة الأميركية

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انخفضت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعدما توقع اثنان من صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي مزيدا من رفع أسعار الفائدة.وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7% بعدما سجل أعلى مستوياته في 8 أشهر في الجلسة الماضية.ويركز المستثمرون على كلمة من المقرر أن يلقيها باول في وقت لاحق اليوم بعدما عبر عضوان بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي عن توقعهما أن يضطر البنك لرفع معدل الفائدة، الذي يبلغ حاليا 4.25 إلى 4.5%، لنطاق خمسة إلى 5.25% لكبح جماح التضخم، وفق رويترز.وانخفضت أسهم التكنولوجيا التي تتأثر بحركة سعر الفائدة 1% فيما تراجعت أسهم نوفو نورديسك ونوفارتيس للصناعات الدوائية بأكثر من 1.5% لكل منهما مما أثر على المؤشر ستوكس. (العربية)