تسعيرة مرتفعة... هذا ما سجّله الدولار عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 45900 و46100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تتراوح ما بين 46000 و46100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.