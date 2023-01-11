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إقتصاد

رفع سن التقاعد في هذا البلد الأوروبي إلى 64 سنة

Lebanon 24
11-01-2023 | 08:00
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أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن ان الحكومة تخطط لرفع سن التقاعد إلى 64 سنة بدلاً من 62 سنة بحلول عام 2030.

 

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يمكن رفع هذا السن من 62 إلى 65 عاماً، ولكن بوتيرة تدريجية مع زيادات تبلغ حوالي 4 أشهر سنويًا حتى عام 2031.

 

وتعتبر سن التقاعد المنخفضة نسبيًا في فرنسا عبئًا على مواردها المالية العامة، ويقدر المجلس الاستشاري للمعاشات التقاعدية في البلاد عجزًا في نظام المعاشات بنحو 10 مليارات يورو (10.73 مليار دولار) كل عام بين عامي 2022 و 2032. (CNBC)

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