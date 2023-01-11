الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق الموازية ما بين 46300 و46400 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 46000 و46200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.