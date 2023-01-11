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إقتصاد
هل تعود الصناديق العالمية للاستثمار في الجنيه المصري؟
Lebanon 24
11-01-2023
|
16:00
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قالت مصادر إن صناديق عالمية أجرت اليوم الأربعاء تحويلات بملايين الدولارات للمصارف من أجل الاستثمار في الجنيه المصري.
وسجل سعر صرف الجنيه انخفاضا تاريخيا مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء في المصارف، ليقفز سعر الدولار لأول مرة لمستوى قياسي في حدود 32 جنيها قبل أن يعود إلى الانخفاض إلى تحت 30 جنيها نهاية التعاملات.
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وأوضحت المصادر لموقع "مصراوي" إن دخول المستثمرين الأجانب للسوق المصرية يأتي لأول مرة بعد مرور نحو عام من خروجهم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. (روسيا اليوم)
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