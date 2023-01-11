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إقتصاد

أسعار الذهب تستقرّ بعدما لامست أعلى مستوياتها

Lebanon 24
11-01-2023 | 16:42
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إستقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر اليوم، إذ يترقّب المستثمرون بيانات التضخم التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1877.51 دولاراً للأونصة، بينما جرت تسوية العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مرتفعة 0.1 في المئة عند 1878.9 دولاراً للأونصة.
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ويتوقّع المتعاملون بنسبة 77 في المئة أن يرفع المركزي الأميركي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 4.5-4.75 في المئة في شباط، ويتوقعون أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 4.92 في المئة بحلول حزيران.


وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 23.40 دولار للأونصة، بينما هبط البلاتين 0.5 في المئة إلى 1075.63 دولاراً واستقر البلاديوم من دون تغير عند 1780.66 دولار.
المصدر: وكالات
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