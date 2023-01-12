Advertisement

إقتصاد

ثروته تقدر بـ 178 مليار دولار.. هذا ما فعله أغنى شخص في العالم لابنته

Lebanon 24
12-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1027980-638091050718404580.png
Doc-P-1027980-638091050718404580.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قام الملياردير الفرنسي، برنار أرنو، الذي أصبح أغنى شخص في العالم، ‏بإسناد منصب الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية ‏Dior‏ إلى ابنته.‏

 

وأعلنت ‏LVMH‏ الشركة الأم للعلامة التجارية ‏Dior، أمس الأربعاء، أن دلفين ‏أرنو، 45 عامًا، التي كانت نائب الرئيس التنفيذي لشركة ‏Louis Vuitton‏ منذ ‏عام 2013، ستكون الرئيس التنفيذي لشركة ‏Dior‏ اعتباراً من 1 شباط ‏المقبل.‏

 

وكان أرنو البالغ من العمر 73 عاماً، وهو الرئيس التنفيذي لشركة ‏LVMH، قد ‏شارك في تأسيس ‏Dior‏ في عام 1987، ويمتلك علامات تجارية مثل ‏Marc Jacobs‏ و ‏Givenchy‏ و ‏Moët & Chandon‏ و ‏Fenty Beauty‏ و ‏Tiffany & Co‏.‏

 

وعملت دلفين سابقاً في ‏Luis Vuitton‏ وكانت مسؤولة عن أنشطتها المرتبطة ‏بالمنتجات، كما عملت سابقاً في ‏Dior‏ في منصب نائب الرئيس المنتدب في الفترة ‏بين عامي 2001 و2014.‏

 

هذا، وتقدر ثروة أرنو بـ 178 مليار دولار ، مما يجعله أغنى شخص في العالم ‏متفوقاً على الملياردير الأميركي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ‏Tesla‏ و ‏SpaceX‏.‏

 

وعلّق أرنو في بيان: "يُعد تعيين دلفين علامة فارقة أخرى في رحلة مهنية في ‏مجال الأزياء والسلع الفاخرة بسبب خبراتها الطويلة على مدار العقد الماضي".‏(CNBC)

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:03 | 2023-01-12
06:48 | 2023-01-12
05:00 | 2023-01-12
04:49 | 2023-01-12
04:17 | 2023-01-12
02:56 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website