ثروته تقدر بـ 178 مليار دولار.. هذا ما فعله أغنى شخص في العالم لابنته

قام الملياردير الفرنسي، برنار أرنو، الذي أصبح أغنى شخص في العالم، بإسناد منصب الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Dior إلى ابنته.
وأعلنت LVMH الشركة الأم للعلامة التجارية Dior، أمس الأربعاء، أن دلفين أرنو، 45 عامًا، التي كانت نائب الرئيس التنفيذي لشركة Louis Vuitton منذ عام 2013، ستكون الرئيس التنفيذي لشركة Dior اعتباراً من 1 شباط المقبل.
وكان أرنو البالغ من العمر 73 عاماً، وهو الرئيس التنفيذي لشركة LVMH، قد شارك في تأسيس Dior في عام 1987، ويمتلك علامات تجارية مثل Marc Jacobs و Givenchy و Moët & Chandon و Fenty Beauty و Tiffany & Co.
وعملت دلفين سابقاً في Luis Vuitton وكانت مسؤولة عن أنشطتها المرتبطة بالمنتجات، كما عملت سابقاً في Dior في منصب نائب الرئيس المنتدب في الفترة بين عامي 2001 و2014.
هذا، وتقدر ثروة أرنو بـ 178 مليار دولار ، مما يجعله أغنى شخص في العالم متفوقاً على الملياردير الأميركي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX.
وعلّق أرنو في بيان: "يُعد تعيين دلفين علامة فارقة أخرى في رحلة مهنية في مجال الأزياء والسلع الفاخرة بسبب خبراتها الطويلة على مدار العقد الماضي".(CNBC)