العالم الأول والعالم الثالث.. ماذا تعرفون عن العالم الثاني؟

ثمة مصطلحات اعتاد الناس على اعتمادها كالعالم الأول أو الثالث لتصنيف تطور البلدان أو قوة اقتصادهم، هذا تطور حديث جدًا، وينحرف بعيدًا عن الاستخدام الأصلي للمصطلحات، التي تمت صياغتها خلال الحرب الباردة كجزء من نموذج، عفا عليه الزمن الآن، من التحالفات الجيوسياسية.

أدت الحرب الباردة وإنشاء حلف الناتو (تحالف دفاعي عسكري وجماعي شكلته الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون) وحلف وارسو (معاهدة دفاعية بين عدة دول شيوعية في أوروبا الشرقية) إلى تقسيم القوى العالمية الكبرى إلى نصفين تقريبًا باختلاف الهياكل السياسية والاقتصادية - الشرق مقابل الغرب ، الشيوعية مقابل الرأسمالية ، الولايات المتحدة مقابل الاتحاد السوفيتي.

في عام 1952، ابتكر الديموغرافي الفرنسي ألفريد سوفي مصطلح "العالم الثالث" للإشارة إلى البلدان غير المنحازة وغير المتورطة مع أي من طرفي الحرب الباردة.

مع تسمية العالم الثالث، أصبحت الدول الديمقراطية الرأسمالية داخل مجال النفوذ الغربي "العالم الأول"، والدول الاشتراكية الشيوعية التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي أو متحالفة معه أصبحت "العالم الثاني".

في وقت لاحق، تمت صياغة مصطلح "العالم الرابع" للإشارة إلى السكان المميزين عرقياً أو دينيًا الذين يعيشون داخل أو عبر الحدود الوطنية، والأمم التي ليس لها دولة ذات سيادة، ومجموعات السكان الأصليين البدوية أو تعيش خارج المجتمع العالمي.

العوالم اليوم

في نهاية الحرب الباردة، اتخذ نموذج العوالم الثلاثة سياقًا اقتصاديًا أكثر من كونه سياق جيوسياسي، يشير العالم الأول الآن عادة إلى الدول الغربية الصناعية، في حين أن العالم الثاني يتكون من الدول الشيوعية والدول الاشتراكية السابقة.

لا يزال العالم الثالث يشمل أي دولة أخرى، معظمه في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ويميل إلى أن يكون مقصدًا "للدول النامية" الفقيرة، والأقل تقدمًا من الناحية التكنولوجية، والمعتمدة على البلدان المتقدمة، أو التي لديها حكومات غير مستقرة، ومعدلات النمو السكاني المرتفعة، والأمية والمرض، ونقص الطبقة الوسطى، والكثير من الديون الخارجية، أو مزيج من كل ما سبق. (CNBC)