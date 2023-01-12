Advertisement

إقتصاد

تحذير.. هذه الأزمة تشكل أكبر تهديد عالمي على المدى القريب

Lebanon 24
12-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1027987-638091072727532298.png
Doc-P-1027987-638091072727532298.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر تقرير المخاطر العالمية السنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي ‏وهو سلّط الضوء على تكلفة أزمة المعيشة باعتبارها أكبر خطر يواجه العالم في الوقت ‏الحالي وعلى المدى القريب، بالإضافة إلى تغير المناخ باعتباره أكبر تهديد على ‏المدى الطويل.‏

 

وأخذ التقرير، الذي تم نشره من جانب منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، ‏بالاعتبار آراء 1200 شخصية دولية من القطاعين الخاص والعام.‏

 

وذكرت نسخة هذا العام من التقرير أن الحرب الروسية الأوكرانية ووباء كوفيد -‏‏19 تسببا في أزمة الطاقة وندرة الغذاء والتضخم باعتبارها القضايا العالمية الأكثر ‏وطأة.‏

 

وقالت كارولينا كلينت، رئيسة إدارة المخاطر في ‏Continental Europe‏: "نحن ‏نرى عودة بعض المخاطر القديمة التي شعرنا أننا قد أحرزنا تقدماً ملموساً في ‏مواجهتها، كما أن تأثير أزمة تكلفة المعيشة على الفئات الضعيفة من السكان من ‏الصعب للغاية قبولها".‏

 

ويشير التقرير إلى ان العالم يجب أن يتعاون بشكل أكثر فاعلية في التخفيف من حدة ‏المناخ والتكيف معه خلال العقد المقبل لتجنب "الانهيار البيئي" واستمرار ظاهرة ‏الاحتباس الحراري.‏

 

ومن المنتظر انطلاق قمة دافوس للمنتدى الاقتصادي العالمي في 16 ‏كانون الثاني الجاري بشعار "التعاون في عالم منقسم".‏ (CNBC)

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:39 | 2023-01-12
10:00 | 2023-01-12
09:45 | 2023-01-12
07:03 | 2023-01-12
06:48 | 2023-01-12
05:00 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website