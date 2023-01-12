لأوّل مرّة منذ حوالي شهر "بيتكوين" تُسجّل قفزة... إليكم سعرها في الأسواق

قفزت عملة "بيتكوين" الرقمية فوق 18000 دولار لأول مرة منذ 14 كانون الاول، حيث زادت قيمتها بنحو 5% في الـ 24 ساعة الماضية. وتم تداول "بيتكوين" بسعر 18197 دولاراً وفقاً لبيانات CoinMetrics.



ويوم الأربعاء، قال محامو بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX إنهم عثروا على حوالي 5 مليارات دولار من الأصول "السائلة"، بما في ذلك الأصول النقدية والرقمية.

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ومع ذلك، حذر محامو FTX من أن تسييل أصول مشفرة بقيمة 5 مليارات دولار عالية جداً لدرجة أن بيعها قد يؤدي إلى ضغوط سلبية كبيرة على السوق، ويؤدي إلى انخفاض قيمتها. (العربية)



