الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2022

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سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها منذ نيسان 2022 صباح اليوم الخميس، حيث بقيت جميع القطاعات في المنطقة الإيجابية.وجاءت مكاسب الأسهم الأوروبية، في ظل حالة من الترقب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي، بينما تراجع سهم لوجيتيك مع خفض توقعات المبيعات بعدما أخفقت الشركة في تحقيق أهدافها الفصلية.وتم تداول مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 450.19 نقطة. وقادت أسهم السفر والترفيه المكاسب بارتفاع 1.4%.كما ارتفعت تعاملات قطاعات السيارات والبنوك والتجزئة والاتصالات بما يزيد عن 1%.وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 0.6%. (العربية)