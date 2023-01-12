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إقتصاد
سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
12-01-2023
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 47600 و47800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 47400 و47500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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