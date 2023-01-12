التضخم في الولايات المتحدة... اليكم آخر المعطيات

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تباطأ التضخم في الولايات المتحدة في شهر كانون الاول الماضي، لكن المؤشر لا يزال بعيدا عن المستوى المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي (البنك المركزي).وأظهرت البيانات الصادرة اليوم عن وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.5% خلال ديسمبر 2022 على أساس سنوي، بعدما ارتفع 7.1% في نوفمبر 2022.ويدل ذلك على تراجع بعض ضغوط الأسعار كما أن ذلك يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لإبطاء وتيرة رفع الفائدة في اجتماعه المقبل.ورغم تباطؤ معدلات التضخم إلا أن المؤشر لا يزال مرتفعا كثيرا عن المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي للتضخم البالغ 2%.وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في ديسمبر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% في الشهر السابق (تشرين الثاني 2022).واللافت في البيانات إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، قد ارتفع 5.7% على أساس سنوي، وبنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق.وفيما يتعلق بالبطالة قالت وزارة العمل الأمريكية، إن عدد طلبات إعانات البطالة في البلاد انخفضت في الأسبوع المنتهي في 7 يناير الجاري بشكل غير متوقع إلى 205 ألف طلب جديد، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 216 ألف طلب.(برايم)