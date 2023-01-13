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إقتصاد

الأسر البريطانية تواجه خطر التخلف عن سداد الرهن العقاري

Lebanon 24
13-01-2023 | 02:00
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أفادت هيئة السلوك المالي في بريطانيا (FCA)، بأن حوالي 770 ألف أسرة إما معرضة لخطر التخلف عن سداد الرهن العقاري خلال العامين المقبلين أو متأخرة بالفعل في السداد.

وقدرت الهيئة أن ما يصل إلى 570 ألف مقترض رهن عقاري إضافي، معرضون لخطر التخلف عن السداد خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أنه بحلول نهاية حزيران 2022، كان هناك ما يقرب من 200000 رهون عقارية تعاني من نقص في السداد.
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وقالت الهيئة إن الأشخاص المعرضين لخطر النقص في السداد يتم تعريفهم على أنهم يدفعون أكثر من 30٪ من دخل الأسرة الإجمالي إلى الرهن العقاري الخاصة بهم، مبينة أن "هذا لا يعني بالضرورة أن أولئك المعرضين للخطر سيفوتون دفعة الرهن العقاري لأن بعض الأشخاص سيكونون قادرين على تقليل إنفاقهم أو الاستفادة من المدخرات للمساعدة على الوفاء بالتزامات الرهن العقاري الخاصة بهم".

وقال مكتب الإحصاء الوطني (ONS) إن أكثر من 1.4 مليون أسرة تواجه احتمال ارتفاع أسعار الفائدة عندما يجددون الرهون العقارية ذات السعر الثابت هذا العام.(الإندبندنت)


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