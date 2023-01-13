10 خطوات لمواجهة ازمة الطاقة العالمية... اليكم التفاصيل

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مع أزمة الطاقة التي تواجهها الدول بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا تبعات جائحة كورونا، هناك حاجة "ماسة" إلى إعادة تقييم شامل لأنظمة الطاقة، وتحديد الأولويات التي تعزز من أمن الطاقة مع تسريع حلول خفض الكربون.ويدعو المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير نشرته الخميس إلى وضع "إطار شامل" يوفر مخططا استراتيجيا للطاقة يمتاز "بالمرونة" لنظام "عابر" للطاقة، بما يوفر "حلولا" مطلوبة لمعالجة أزمة الطاقة على المدى القصير، تتلائم مع أهداف طويلة المدى للانتقال للطاقة النظيفة.وأشار إلى أن أزمة الطاقة الحالية تدفع "التضخم" لمستويات أعلى وتؤدي إلى "تباطؤ" النمو الاقتصادي، إذ قد تهدد استجابة بعض الدول لأزمة الطاقة لعرقلة توجهات الطاقة العالمية.ووضع المنتدى 10 خطوات ضمن 4 حزم أساسية، لمواجهة أزمة الطاقة مع الحفاظ مع التوجهات لمستقبل للطاقة يكون أكثر أمنا ومستداما، والتي تضم:أولا: يمكن تعزيز الإمدادات للطاقة من خلال تحفيز الاستثمار في "الطاقة المتجددة"، إذ توصى وكالة الطاقة الدولية باستثمار 5 دولارات في مصادر الطاقة المتجددة مقابل كل دولار يتم إستثماره في الوقود الأحفوري.ثانيا: يمكن للدول تعزيز مصفوفتها من موردي الطاقة، وعدم التركيز المفرط على عدد قليل من الموردين.ثالثا: معالجة تسرب الميثان من سلاسل توريد الطاقة، قد تتراوح بين 3-6 في المئة.رابعا: يدعو المنتدى إلى زيادة كفاءة استخدام الكهرباء والطاقة إلى الحد الأقصى، خاصة وأن أسعار الغاز ستؤثر على المدى القريب على اقتصاديات الاستثمار في الصناعات والتدفئة.