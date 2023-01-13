على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 47900 و48000 للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 47750 و47950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.