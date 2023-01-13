رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج في هذا البلد: "اشتروا ذهباً بسرعة"

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وجه سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب رسالة ونصيحة عاجلة للمقبلين على الزواج في مصر بسبب أسعار الذهب.وأكد نجيب أن "غرام الذهب في مصر عيار 21 سلعة حساس، ويتأثر بحالة السلم والحرب، وسعر البترول، وكل المواقف الدولية".وأضاف نادي نجيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس، أن الذهب قابل للصعود عالميا، وبالتالي يتأثر السوق المصري، ويرتفع أسعار الذهب وخاصة غرام الذهب في مصر عيار 21.ووجه نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نصيحة للمواطنين قائلا: "أنصح المقبلين على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم "روحوا اشتروا بسرعة". (روسيا اليوم)