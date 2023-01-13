إرتفاع كبير بتسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 48900 و49100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 47900 و48000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.