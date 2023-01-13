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إقتصاد
بين روسيا والصين... حجم التبادل التجاري يرتفع بشكل ملحوظ
Lebanon 24
13-01-2023
|
23:00
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ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في العام 2022 بنسبة 29.3% وبلغ مستوى قياسيا عند 190.271 مليار دولار، بحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية.
ووفقا للبيانات فقد استوردت الصين بضائع من روسيا في 2022 بقيمة 76.122 مليار دولار، بزيادة 12.8% عن العام الذي قبله (2021)، في حين زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 43.4% لتصل إلى 114.149 مليار دولار.
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وفي ديسمبر الماضي، بلغ مستوى التجارة بين البلدين 17.805 مليار دولار، حيث صدرت روسيا بضائع بقيمة 8.996 مليار دولار إلى الصين، فيما استوردت بضائع بقيمة 8.808 مليار دولار من الصين.
وأشارت البيانات إلى أن روسيا تصدرت دول العالم من حيث نمو التجارة مع الصين، وشملت البيانات أكثر من 20 دولة ومنطقة، بما في ذلك هونغ كونغ وتايوان.
وللمقارنة فإن حجم التجارة بين روسيا والصين في 2021 كان عند مستوى 146.887 مليار دولار، في العام 2021 زادت التجارة بين البلدين بنسبة 35.8% مقارنة بالعام 2020.
يشار إلى أن قائدي البلدين وضعا هدفا جديدا لزيادة التجارة بين روسيا والصين عند 250 مليار دولار سنويا بعد محادثاتهما في بكين في فبراير من العام الماضي، وفقا للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف.(نوفوستي)
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