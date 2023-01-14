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إقتصاد
الاقتصاد الالماني... هذا ما سجله على صعيد النمو
Lebanon 24
14-01-2023
|
05:00
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سجل اقتصاد ألمانيا تباطؤا في 2022 لكن أداءه كان أفضل من المتوقع، إذ نما الاقتصاد بنسبة 1.9% رغم أزمة الطاقة والوضع في أوكرانيا الذي أثر على النشاط، حسب أرقام أولية نشرت الجمعة.
وقال معهد الإحصاء الألماني "ديستاتيس" إن "الاقتصاد الألماني يتعافى على الرغم من البيئة الصعبة". وأفادت تقديرات أولية قبل ذلك بأن "ركودا" في النمو سجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
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وكانت الحكومة تعول في الخريف على نمو بنسبة 1.4% فقط في 2022 مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع بعد نمو بنسبة 2.6% في 2021.
وقال المحلل في المجموعة المصرفية "أي ان جي" كارستن بيجيسكي إن "الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ".
وأدت أزمة الطاقة في أوروبا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد بشكل خاص على استيراد الغاز من روسيا. وأثار ارتفاع معدل التضخم مع صعود تكاليف الإنتاج في الصناعة مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبيرة للبلاد.( أ ف ب)
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