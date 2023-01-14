Advertisement

إقتصاد

الاقتصاد الالماني... هذا ما سجله على صعيد النمو

Lebanon 24
14-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1028606-638092769031815605.jpg
Doc-P-1028606-638092769031815605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل اقتصاد ألمانيا تباطؤا في 2022 لكن أداءه كان أفضل من المتوقع، إذ نما الاقتصاد بنسبة 1.9% رغم أزمة الطاقة والوضع في أوكرانيا الذي أثر على النشاط، حسب أرقام أولية نشرت الجمعة.

وقال معهد الإحصاء الألماني "ديستاتيس" إن "الاقتصاد الألماني يتعافى على الرغم من البيئة الصعبة". وأفادت تقديرات أولية قبل ذلك بأن "ركودا" في النمو سجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
Advertisement

وكانت الحكومة تعول في الخريف على نمو بنسبة 1.4% فقط في 2022 مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع بعد نمو بنسبة 2.6% في 2021.

وقال المحلل في المجموعة المصرفية "أي ان جي" كارستن بيجيسكي إن "الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ".

وأدت أزمة الطاقة في أوروبا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد بشكل خاص على استيراد الغاز من روسيا. وأثار ارتفاع معدل التضخم مع صعود تكاليف الإنتاج في الصناعة مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبيرة للبلاد.( أ ف ب)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:50 | 2023-01-14
12:00 | 2023-01-14
11:00 | 2023-01-14
10:00 | 2023-01-14
08:14 | 2023-01-14
08:00 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website