Advertisement

إقتصاد

الصين... هل تصبح المورد الرئيسي لوقود الديزل إلى أوروبا؟

Lebanon 24
14-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1028607-638092771251772050.jpg
Doc-P-1028607-638092771251772050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن الصين قد تصبح المورد الرئيسي لوقود الديزل إلى أوروبا، وذلك بسبب القيود التي فرضتها الدول الغربية على استيراد الوقود من روسيا.

وذكرت الوكالة، أن الصين زادت في الأشهر الأخيرة من تصدير الديزل، ويتم إرسال جزء منه إلى دول أوروبا.
Advertisement

ونفلت الوكالة عن بعض الخبراء القول: "يمكن أن تتراوح صادرات الديزل من الصين بين 400 ألف و 600 ألف برميل يوميا، خلال النصف الأول من هذا العام".

وتدل معطيات شركة التحليل والدراسات Vortexa، على أن دول الاتحاد الأوروبي اشترت حوالي 220 مليون برميل من وقود الديزل من روسيا في العام الماضي.

ويقول يوجين ليندل الخبير في شركة الاستشارات Facts Global Energy، إن عملية تعويض هذا الحجم صعبة ومعقدة، لكنها ممكنة.

ويشار إلى أن الدول الأوروبية تشتري كميات كبيرة من المنتجات النفطية من روسيا، وخاصة وقود الديزل. ووفقا لبعض وسائل الإعلام الغربية، اشترت هذه الدول في ديسمبر الماضي، كميات قياسية من الديزل منذ عام 2016، وبلغت حصة روسيا منها حوالي النصف. سيدخل حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات النفطية من روسيا عن طريق البحر حيز التنفيذ في 5 فبراير.(نوفوستي)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:50 | 2023-01-14
12:00 | 2023-01-14
11:00 | 2023-01-14
10:00 | 2023-01-14
08:14 | 2023-01-14
07:50 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website