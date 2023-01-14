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إقتصاد

الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
14-01-2023 | 02:44
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إفتتح سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 49000 و 49100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 48900 و49000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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