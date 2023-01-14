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إقتصاد

هل تلتزم "أوريو" بمعايير الأغذية "الحلال"؟

Lebanon 24
14-01-2023 | 11:00
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ملايين التفاعلات حصدتها على مواقع التواصل منشورات تدعي أن شركة "أوريو" المصنعة للحلوى، أعلنت أن منتجاتها ليست مراعية لمعايير "الحلال"، وأنها تحتوي على دهن الخنزير.

لكن هذا الادعاء مجتزأ، فمنتوجات الشركة الموجهة للدول الإسلامية، تراعي معايير "الحلال" بخلاف تلك الموجهة لمناطق أخرى من العالم مثل أميركا الشمالية.
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وجاء في المنشورات التي شاركها في السنوات الماضية عشرات آلاف المستخدمين، وتفاعل معها الملايين على مواقع التواصل باللغة العربية "شركة أوريو للبسكويت تؤكّد أن منتوجها حرام".

وجمع هذا المنشور خمسين ألف مشاركة من هذه الصفحة وحدها على موقع فيسبوك، إضافة لعدد كبير جدا من الصفحات والحسابات الناشرة.

ويباع بسكويت أوريو، الذي احتفل محبوه في العام 2012 بمرور 100 عام على بدء إنتاجه، في أكثر من مئة بلد، ويدر سنويا على شركة "كرافت" الأميركية المنتجة له أكثر من مليار ونصف مليار دولار سنويا.

لكن ما جاء في المنشور مجتزأ. فالشركة لا تراعي معايير الحلال في الأسواق التي لا يشكل المسلمون غالبية فيها.

وجاء في ردّ على سؤال ورد للشركة على حسابها على موقع تويتر باللغة الإنكليزية "بسكويت أوريو ليس حلالا في كندا أو في الولايات المتحدة". (الحرة)

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