قطر والإمارات: الغاز سيظل ضروريا لفترة طويلة

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أكد وزيرا طاقة قطر والإمارات أن العالم سيحتاج إلى الغاز لفترة طويلة، وأنه يجب زيادة الاستثمار لضمان أمن الإمدادات وبأسعار معقولة خلال مرحلة تحول العالم لمصادر الطاقة المتجددة.وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إن الغاز "ليس وقودا انتقاليا" بل هو وقود نهائي، وأنه من غير المنصف للبعض في الغرب القول إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تنقب عن النفط والغاز.قال سعد الكعبي إن الشتاء المعتدل في أوروبا دفع الأسعار للانخفاض، لكن التقلبات ستظل "لبعض الوقت في المستقبل" نظرا لعدم وجود كمية كبيرة من الغاز في السوق حتى عام 2025.وقال "السؤال هو ما الذي سيحدث عندما يريدون (أوروبا) إعادة ملء مستودعاتهم في هذا العام والعام المقبل".وخلال المؤتمر عينه، أيد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، تصريحات الكعبي، وقال: "لفترة طويلة جدا سيظل الغاز موجودا".وأشار المزروعي إلى أنه "رغم تدشين المزيد من الطاقة المتجددة، فإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في الغاز كمصدر أساسي". (روسيا اليوم)