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إقتصاد

لهذا السبب.. الأجهزة الذكية قد تتوقف عن العمل بعد عامين فقط من إنتاجها

Lebanon 24
15-01-2023 | 08:00
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ذكر تقرير أن الأجهزة الكهربائية الذكية تفتقر إلى الضمانات والتحديثات اللازمة وتخاطر بفقدان خصائصها بعد عامين فقط من الإصدار مما يجعلها عرضة للاختراق أو فقدان وظائفها.

 

وبحسب شركة  ?Which البريطانية لخدمات المستهلك فإن الأجهزة الذكية لا تقدم ضمانات دعم تتناسب مع عمرها الافتراضي أو أسعارها

 

ويرى التقرير أن الأجهزة الذكية باهظة الثمن مثل التلفاز وجهاز غسل الصحون والمصممة للعمل بكفاءة لمدة عقدين قد تم التخلي عنها من قبل علاماتها التجارية.

 

ويشير نقص الدعم البرمجي للأجهزة من جانب الشركات إلى عدم تلقيها التحديث المناسب.

 

وعادة ما تكون تكلفة النسخة الذكية من أي جهاز أعلى من نظيرتها التقليدية لاتصالها بالإنترنت وبالتالي فهي تتلقى الأوامر عن بعد.

 

ومع ذلك عادة ما تنطوي تلك الأجهزة المتصلة بالإنترنت على مخاطر أكبر، إذ يمكن للقراصنة التسلل إلى أنظمة الواي-فاي من أي جهاز متصل.

 

كما وجدت ?Which أن أي من العلامات التجارية الكبرى لم تقترب حتى من مطابقة العمر الافتراضي المتوقع لتلك الأجهزة بسبب سياسات التحديثات الخاصة بها.

 

ومن أصل 119 علامة تجارية، قدمت 49% فقط معلومات واضحة حول فترات الدعم.

 

واتضح أن غسالات الصحون وأجهزة التلفاز الذكية من LG تفقد الدعم بعد عامين فقط من الإطلاق على الرغم أن عمرها الافتراضي يقدر بـ13 عاماً. (cnbc)

 

 

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