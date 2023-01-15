"بيتكوين" ترتفع فوق الـ 20 ألفا.. وقيمة العملات المشفرة تقترب من تريليون دولار

لأول مرة منذ أكثر من شهرين، ارتفع سعر بيتكوين أمس السبت فوق مستوى 20000 دولار.

وارتفعت الحصة السوقية لأكبر عملة مشفرة، إلى 40.98%، من سوق العملات المشفرة الإجمالي، بعدما ارتفعت بنسبة 7.8% حتى كتابة هذه السطور، إلى 20853 دولاراً.

وارتفعت العملة المشفرة بنسبة 26.4% عن أدنى مستوى لها في العام عند 16496 دولاراً في 1 كانون الثاني.

وفي هذه الأثناء، ارتفعت عملة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم، بنسبة 5.91% إلى 1536.9 دولاراً أمس السبت، مضيفةً 85.90 دولار إلى الإغلاق السابق.

وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل إجمالي 975.66 مليار دولار، مقتربة من اختراق حاجز التريليون دولار مجدداً.

على الجانب الآخر، شهدت قيمة التداولات على العملات المشفرة نشاطاً كبيراً، إذ ارتفعت بنسبة 80.2% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مسجلة تداولات بقيمة 89 مليار دولار. (العربية)