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إقتصاد
روسيا تحافظ على ارتفاع احتياطاتها الدولية.. اليكم الارقام
Lebanon 24
15-01-2023
|
23:06
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كشفت بيانات للبنك المركزي الروسي، عن ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية خلال الشهر الماضي 2022 بواقع 14.7 مليار دولار.
ووفقا لبيانات المركزي الروسي فإن الاحتياطيات بلغت في 1 يناير 2023 مستوى 581.989 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.59% أو 14.7 مليار دولار عن مستواها في بداية ديسمبر الماضي.
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كذلك أظهرت البيانات أن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023 بواقع 4.5 مليار دولار إلى 582 مليار دولار.
واحتياطيات روسيا الدولية هي أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.( تاس)
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