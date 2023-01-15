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إقتصاد

روسيا تحافظ على ارتفاع احتياطاتها الدولية.. اليكم الارقام

Lebanon 24
15-01-2023 | 23:06
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كشفت بيانات للبنك المركزي الروسي، عن ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية خلال الشهر الماضي 2022 بواقع 14.7 مليار دولار.

ووفقا لبيانات المركزي الروسي فإن الاحتياطيات بلغت في 1 يناير 2023 مستوى 581.989 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.59% أو 14.7 مليار دولار عن مستواها في بداية ديسمبر الماضي.
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كذلك أظهرت البيانات أن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023 بواقع 4.5 مليار دولار إلى 582 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية هي أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.( تاس)


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