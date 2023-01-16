الدولار يواصل تراجعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 47,900 ليرة و48,000 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 48100 و 48200 ليرة للدولار الواحد.