14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
16-01-2023
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 47800 و48000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 47900 و48000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
16/01/2023 18:28:11
16/01/2023 18:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
16/01/2023 18:28:11
16/01/2023 18:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة في السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة في السوق الموازية عصراً
16/01/2023 18:28:11
16/01/2023 18:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
16/01/2023 18:28:11
16/01/2023 18:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسم الموعد.. في هذا اليوم سيُصبح دولار المصارف 15 ألف ليرة
Lebanon 24
حُسم الموعد.. في هذا اليوم سيُصبح دولار المصارف 15 ألف ليرة
13:22 | 2023-01-15
15/01/2023 01:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إضراب شامل.. "لا عمل" في الدوائر الرسمية اعتباراً من هذا التاريخ
Lebanon 24
إضراب شامل.. "لا عمل" في الدوائر الرسمية اعتباراً من هذا التاريخ
15:43 | 2023-01-15
15/01/2023 03:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤخراً.. هذا ما قام به "صرّافو الدولار"
Lebanon 24
مؤخراً.. هذا ما قام به "صرّافو الدولار"
15:11 | 2023-01-15
15/01/2023 03:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على طريق الجنوب.. ماذا حصل مساء اليوم؟
Lebanon 24
مأساة على طريق الجنوب.. ماذا حصل مساء اليوم؟
11:50 | 2023-01-15
15/01/2023 11:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟
Lebanon 24
ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟
03:45 | 2023-01-16
16/01/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:06 | 2023-01-16
بشأن تدهوّر سعر الليرة... ماذا كشفت مصادر عن إجتماع المجلس المركزيّ لمصرف لبنان؟
08:00 | 2023-01-16
الثروة السمكية في العراق مهددة بالانقراض... هل من حلول ممكنة؟
06:48 | 2023-01-16
بو صعب: النقاش بمشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" انتهى في اللجان المشتركة
05:00 | 2023-01-16
خلال هذا العام... هل يشهد العالم ركودا اقتصاديا؟
04:30 | 2023-01-16
موسم التزلج في أزمة جدية: ما الذي يحصل؟
02:24 | 2023-01-16
الدولار يواصل تراجعه.. هذا ما سجله صباح اليوم
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
16/01/2023 18:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
16/01/2023 18:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
16/01/2023 18:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact