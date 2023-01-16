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إقتصاد

ايرادات النفط والغاز ارتفعت في روسيا خلال العام الماضي... اليكم الارقام

Lebanon 24
16-01-2023 | 23:07
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن إيرادات الميزانية الروسية من صناعة النفط والغاز نمت بنسبة 28% أو بواقع 2.5 تريليون روبل في عام 2022.

وجاء تصريح نوفاك خلال اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الاثنين.
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وبحسب نوفاك فإن صناعة النفط والغاز في روسيا حققت في العام 2022 النتائج التالية:

- ارتفاع الصادرات النفطية من روسيا بنسبة 7%.

- انخفاض صادرات الفحم بنسبة 7.6%.

- ارتفاع إنتاج البنزين بنسبة 4.3% ووقود الديزل بنسبة 6%.

- نمو إيرادات الميزانية الروسية من صناعة النفط والغاز بنسبة 28% أو بواقع 2.5 تريليون روبل.

- صعود إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8% إلى 46 مليار متر مكعب.

- وصلت شحنات الغاز من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" إلى 15.5 مليار متر مكعب من الغاز.( نوفوستي)

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