تعرفوا على كبار مشتري العقارات في دبي

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تصدر المواطنون الروس في العام الماضي 2022 قائمة كبار المشترين الأجانب للعقارات في دبي بالإمارات، بحسب تقرير صادر عن شركة العقارات "بيتر هومز" Betterhomes، ومقرها دبي.وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مدينة دبي برزت كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في أماكن أخرى من العالم.وأشارت إلى أن اهتمام الروس بقطاع العقارات في دبي ازداد بعد الأحداث المرتبطة بأوكرانيا وفرض الدول الغربية عقوبات صارمة على موسكو الأمر الذي ساهم في ارتفاع قيمة وعدد المبيعات إلى مستويات قياسية.وسجلت دبي أكثر من 86 ألف صفقة مبيعات سكنية العام الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 80 ألف صفقة في عام 2009، وفقا لشركة "بيتر هومز" ومقرها دبي.وتم بيع عقارات بقيمة 208 مليارات درهم (56.6 مليار دولار) العام الماضي، بزيادة 80% تقريبا عن العام 2021. وأضافت أن الزيادة في الأسعار تباطأت إلى 11% في 2022 من 21% قبل عام.وخالف سوق العقارات في دبي الاتجاه السائد في معظم أنحاء العالم، حيث انخفضت قيم المنازل وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات النمو القاتمة. كما تعززت الأسعار والإيجارات في الإمارة من قبل المصرفيين الفارين من عمليات الإغلاق الصارمة في آسيا والمستثمرين الإسرائيليين وأصحاب الملايين من العملات الرقمية والمديرين التنفيذيين لصناديق التحوط بعد أن خففت دبي القيود الاجتماعية لتعزيز مكانتها كأكبر مركز للأعمال في المنطقة.سيطر المشترون الأوروبيون على المعاملات العقارية في إمارة دبي العام الماضي، وكان المشترون البريطانيون والإيطاليون والفرنسيون غير المقيمين في المراكز الخمسة الأولى.وجاء المواطنون الهنود في المركز الثالث، بينما خرج المشترون الصينيون من بين الخمسة الأوائل حيث فرضت سياسة "صفر كوفيد" Zero Covid الصارمة في البلاد قيودا على السفر.وتتوقع شركة "بيتر هومز" عودة ظهور المستثمرين الصينيين في دبي هذا العام مع انفتاح الدولة الآسيوية.(بلومبيرغ)