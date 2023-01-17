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إقتصاد

التضخم يلاحق أورويا... هذا ما حذّر منه الخبراء

Lebanon 24
17-01-2023 | 05:00
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توقع أكثر من نصف الاقتصاديين البارزين في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أن تواصل أوروبا مواجهة مستويات التضخم المرتفعة خلال العام الجاري 2023.

وجاء ذلك ضمن بيان نشر على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".
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وقالت الوثيقة: "فيما يتعلق بالتضخم يرى كبار الاقتصاديين وجود فروقات كبيرة بين المناطق، وتبلغ نسبة الخبراء الذين يتوقعون تضخما مرتفعا في أوروبا في العام 2023 نحو 57%".

كما يتوقع اقتصاديون أن يظل اتجاه السياسة النقدية دون تغيير في معظم أنحاء العالم في العام 2023. 

ونقل البيان عن مديرة المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زهيدي: "في ظل توقع ثلثي كبار الاقتصاديين حدوث ركود عالمي في عام 2023، فإن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر. التضخم المرتفع الحالي والنمو المنخفض والديون المرتفعة والتجزئة المرتفعة تقلل من حوافز الاستثمار اللازم لاستئناف النمو وتحسين مستويات المعيشة للسكان الأكثر ضعفا في العالم".

وفي وقت سابق، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن ثلث الاقتصاد العالمي سيتعرض لحالة ركود خلال هذا العام.

وتضاعف معدل التضخم عام 2022 ليصل إلى حدود 9% بعد أن كان 4.7% 2021. وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة التضخم 6.5% خلال هذا العام، وأن تتراجع في العام المقبل إلى حدود 4%.

ويعقد منتدى "دافوس" هذا العام في سويسرا في الفترة من 16 إلى 20 يناير 2023 تحت شعار "التعاون في عالم ممزق". ولا يشارك الوفد الروسي في المنتدى، ففي ربيع العام الماضي توقف المنتدى الاقتصادي عن التعاون مع الشخصيات التي أدرجت في العقوبات بسبب الأحداث في أوكرانيا كما جمد العلاقات مع ممثلي روسيا.( نوفوستي)


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