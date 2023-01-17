سعر الذهب في سوريا... اليكم آخر تطوراته

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كسر سعر الذهب في السوق السورية حاجز الـ340 ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخ سوريا وتجاوز هذا المستوى خلال مسيرة صعوده المتواصلة والتي يسجل فيها يوميا أرقاما قياسية غير مسبوقة.وارتفع سعر الغرام عيار 21 قيراط 3 آلاف ليرة عن يوم أمس ليسجل اليوم 340 ألف ليرة للغرام الواحد. كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 291 ألف ليرة سورية.وأشارت الجمعية الحرفية للصياغة إلى أن هذا الارتفاع في السوق المحلية يتماشى مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا.( الوطن)