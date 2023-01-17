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إقتصاد

الدولار يُواصل إرتفاعه... كم سجّل عصر اليوم؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 48300 و48500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 48100 و48200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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