الدولار يُواصل إرتفاعه... كم سجّل عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 48300 و48500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



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وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 48100 و48200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.