Advertisement

إقتصاد

السعودية تجري محادثات لتمويل مشروع بريطاني للطاقة الشمسية الفضائية

Lebanon 24
17-01-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1029651-638095724359009810.jpg
Doc-P-1029651-638095724359009810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجري السعودية محادثات لتمويل مشروع بريطاني للطاقة الشمسية الفضائية بحسب ما كشفت صحيفة "ذا تايمز أوف لندن".

وكان وزير الطاقة والأعمال والصناعة البريطاني غرانت شابس قد التقى الأسبوع الماضي مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا السعودي عبد الله السواحة لمناقشة إمكانية التعاون لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء، وذلك بمشاركة مسؤولين في مشروع نيوم.
Advertisement

أظهرت دراسة أجريت في بريطانيا أن التحول نحو الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم يُمكن أن يوفر على الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات الإضافية وغير المتوقعة، ويمكن أن يتحقق خلال فترة أقصر مما كان متوقعاً في السابق، وذلك بفضل التطور السريع في تقنيات إنتاج الطاقة البديلة التي يشهدها العالم.

وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة "أكسفورد" البريطانية العام الماضي، إنه بحلول العام 2050 من المتوقع أن يوفر التحول إلى الطاقة النظيفة على العالم أكثر من 12 تريليون دولار. (العربية) 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:59 | 2023-01-17
14:00 | 2023-01-17
13:00 | 2023-01-17
11:30 | 2023-01-17
09:45 | 2023-01-17
09:34 | 2023-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website