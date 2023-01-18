هل تغلبت روسيا على عقوبات الاتحاد الأوروبي النفطية؟

Advertisement

زادت روسيا الأسبوع الماضي إمدادات النفط عن طريق البحر في الأسبوع الماضي إلى 3.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ايار 2022، وفقا لتحليل أجرته وكالة "بلومبرغ".وفي الأسبوع المنتهي في 13 يناير 2023، زادت الإمدادات بواقع 876 ألف برميل يوميا أو بنسبة 30% مقارنة بالأسبوع الذي قبله ووصلت إلى 3.8 مليون برميل، بحسب تقرير وكالة "بلومبرغ".ووفقا لوكالة "بلومبرغ" ارتفعت شحنات النفط عبر بحر البلطيق بمقدار 626 ألف برميل يوميا مقارنة باﻷسبوع السابق، كذلك زادت الشحنات عبر البحر اﻷسود وموانئ المحيط الهادئ.وقالت "بلومبرغ" في تقريرها: "ارتفعت صادرات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022. لقد تغلبت روسيا الآن على الصدمة الأولية التي سببتها العقوبات الأوروبية (الغربية)".وأشارت الوكالة إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي أدت إلى زيادة فترة نقل ناقلات الطاقة، فعلى سبيل المثال أصبحت فترة التسليم من موانئ البلطيق إلى الهند تبلغ 31 يوما.كذلك لفت التقرير إلى أن شحنات النفط بواسطة الناقلات دون تحديد الوجهة النهائية زاد بشكل كبير في الأسبوع الماضي.وفي 5 كانون الاول 2022 دخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي عبر البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا على سعر البرميل الروسي عند 60 دولارا، حيث تم حظر نقل أو تقديم خدمات التأمين للشحنات التي يزيد سعرها عن هذا المستوى.من جهتها ردت موسكو على وضع سقف لسعر برميلها بحظر توريد النفط للجهات التي تنص العقود المبرمة معها بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر، ويبدأ تطبيق الحظر اعتبارا من فبراير 2023.(بلومبرغ)