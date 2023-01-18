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إقتصاد

هل تقدم السعودية على استخدام عملات أجنبية أخرى إلى جانب الدولار الأميركي؟

Lebanon 24
18-01-2023 | 08:00
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أشار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى انفتاح المملكة على بدء مناقشات استخدام عملات أخرى إلى جانب الدولار الأميركي في المعاملات التجارية.

وقال الجدعان في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" على هامش "منتدى دافوس الاقتصادي": "لا توجد مشكلات في مناقشة كيفية تسوية اتفاقياتنا التجارية سواء كانت بالدولار الأميركي أو اليورو أو الريال السعودي".
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وأضاف: "لا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد في تعزيز التجارة في جميع أنحاء العالم".

وتسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تعزيز علاقاتها مع شركاء تجاريين مهمين بما في ذلك الصين.

والعام الماضي، اتفق البلدان على تعزيز التنسيق بشأن سياسة الطاقة خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض.

وقال شي، خلال الزيارة، إن الصين ستبذل جهودا لشراء المزيد من النفط من الشرق الأوسط، وتريد أيضا تسوية هذه التجارة باليوان.

وأشار الجدعان إلى علاقة المملكة بالصين، واصفا إياها بأنها "استراتيجية للغاية". 

وصرح الجدعان: "لدينا نفس العلاقة الاستراتيجية مع الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، ونريد تطويرها مع أوروبا وباقي الدول التي لديها الاستعداد والقدرة على العمل معنا".(بلومبيرغ)


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