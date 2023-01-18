العراق يُعلن عن ارتفاع معدلات إنتاج الغاز السائل

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أكد مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في العراق أنمار علي حسين، ارتفاع معدلات الإنتاج اليومي للغاز السائل في البلاد إلى 6 آلاف و800 طن.وقال إن الجهد الوطني نجح في رفع الطاقة الإنتاجية لاسطوانات الغاز السائل إلى 158 مليون اسطوانة سنويا، بزيادة 9 مليون اسطوانة عن لإنتاج عام 2021، مؤكدا أن إنتاج المعامل الحكومية والأهلية يغطي الاستهلاك المحلي، مع توفر فائض كبير في المستودعات وساحات بيع الغاز السائل. (روسيا اليوم)