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إقتصاد
المركزي الروسي يضيف 9 عملات جديدة إلى نشرته لأسعار الصرف
Lebanon 24
18-01-2023
|
23:09
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أعلن البنك المركزي الروسي، أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء سيحدد أسعار الصرف اليومية للروبل الروسي مقابل 9 عملات أجنبية جديدة، منها 3 عملات عربية.
وجاء ذلك بحسب بيان نشرته الخدمة الصحفية لبنك روسيا (البنك المركزي الروسي) اليوم.
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وتضم قائمة العملات الجديدة كل من الدرهم الإماراتي والريال القطري والجنيه المصري والبات التايلندي والدونغ الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والروبية الإندونيسية.
وبذلك فإن عدد العملات الأجنبية التي يحدد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل أمامها على أساس يومي قد ارتفع إلى 43 عملة.(RT)
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